Uşak'ta otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı.
Katil zanlısı A.B'nin Elmalıdere Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
A.B. saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta geçen Çarşamba günü 64 BL 198 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gündüz, aracında tartıştığı arkadaşı A.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.