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Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor

14.12.2021 11:12

Son dakika haberleri: Uşak Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan atık yağlarla elde edilen gelirle "vakumlu kan alma iğneleri" satın alınarak, diyabetli çocuklara hediye ediliyor.

Uşak Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan atık yağlarla elde edilen gelirle "vakumlu kan alma iğneleri" satın alınarak, diyabetli çocuklara hediye ediliyor.

Uşak Belediyesi tarafından doğayı korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla atık yağların toplanmasına ilişkin kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında "Alo 153" hattını arayan vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri atık yağları, gelen ekiplere teslim ediyor ya da belediye tarafından kentin çeşitli noktalarında oluşturulan atık yağ toplama merkezlerine bırakıyor.

Vatandaşlardan toplanan atık yağlar, Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bir depoda biriktirilmesinin ardından belli aralıklarla anlaşmalı geri dönüşüm firmalarına satılıyor.

Buradan elde edilen gelirle de diyabetli çocukların hayatını kolaylaştırmak, onların kan alma işlemleri sırasında yaşadıkları acıyı bir nebze de olsun hafifletmek amacıyla bir oyuncağa benzeyen vakumlu kan alma iğneleri satın alınıyor.

Bu aparatlar Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezinde, diyabet tedavisi gören çocuklara ücretsiz olarak veriliyor.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA muhabirine, vatandaşların kampanyaya büyük destek verdiğini söyledi.

Evdeki atık yağların sulara karışmasını engellemek amacıyla böyle bir projeye başladıklarını, iki güzel çalışmayı da tek proje altında birleştirdiklerini belirten Çakın, "1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Suyun artık çok önemli olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Biz kirletilen bir şeyi temizlemektense doğayı kirletmemenin çok daha önemli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Halkımız da bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Toplanan atık yağlardan elde edilen gelirin faydalı bir işe dönüştürmek istediklerini dile getiren Çakın, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, bu diyabetle mücadele sırasında kan alma konusunda ciddi sıkıntılar çekiyor. Bu aparatlar sayesinde artık bu sorunda çözülmüş oldu. Bir taraftan doğayı korurken, bir taraftan da diyabetli çocuklarımıza böyle bir hizmeti verebiliyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Kısa süre içerisinde 4 bin litrenin üzerinde atık yağ topladık. Bu sayede de 100'e yakın çocuğumuz bu aparatlara sahip olmuş oldu. Ben tüm vatandaşlarımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bizim hayattaki en önem verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımız. Bu hastalık nedeniyle oluşan acıyı bir nebze de olsun hafifletmek ve yüzlerinde tebessüm oluşturmaktan dünyada daha büyük mutluluk olmadığını biliyoruz. Bu anlamda iki güzel konuyu bir araya getirerek bu çocuklarımızı mutlu etmiş olmak, bizi çok çok daha mutlu ediyor."

Hastalıkla mücadele eden 7 yaşındaki Çınar Kılıçaslan da vakumlu kan alma iğnesine ilişkin, "Bununla yaptığımda hiç canım acımıyor. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Çok seviyorum ben bu aleti." dedi.

Çınar Kılıçaslan'ın annesi Saliha Kılıçaslan ise oğlunun yaklaşık iki yıldır tedavi gördüğüne değinerek, "Daha önce iğneyle parmak uçlarını deldirdiğimde çocuğumun canı çok acıyordu. Yaptırmak istemiyordu. Ağlıyordu, kaçıyordu. Şimdi belediyemizin verdiği aparatla rahat bir şekilde ölçüyoruz. Hiç canı acımadan, oyun gibi geliyor ona. Bunu bize imkan olarak sağlayan herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Evinde biriktirdiği atık yağları belediye ekiplerine teslim eden Dilek Kaya ise verdikleri atık yağların diyabetli çocukların hayatını kolaylaştırmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor
Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor

Uşak Belediyesi, geri dönüşüm, oyunlar, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Atık yağlar, diyabetli çocuklar için toplanıyor - Son Dakika


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