Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

21.03.2022 01:33
Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bir son dakika haberine göre Uşak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Uşak'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Karaağaç Mahallesi Dördüncü Keklik Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından evden çıkarılan ve dumandan etkilenen F.D. ve Ş.D. hastaneye kaldırıldı.

Komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen D.S. ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Binanın çatısına da sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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