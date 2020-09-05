Son dakika haber... Uşak'ta büyükbaş hayvanlar, şap hastalığına karşı aşılanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında Uşak'ta 2 aydan büyük büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor.

Aşılama döneminin başlamasıyla Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde hayvan yetiştiricileri ile irtibata geçerek aşılama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 1 Eylül ile 16 Kasım arasında şap aşısı yaptıklarını söyledi.

İl genelinde 2 aydan büyük 130 bin büyükbaşa şap aşısı yapacaklarını aktaran Keleş, "Şap hastalığı salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalığıdır. Şap hastalığının hayvan ölümlerine sebebiyet vermesinin yanı sıra meydana getirdiği et, süt gibi verim kayıpları üreticilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez aşılanması gerekmektedir." dedi.