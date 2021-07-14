Son dakika haber! Uşak'ta Dokuzsele Deresi'nde temizleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Uşak'ta kent merkezinden geçen Dokuzsele Deresi'nin ıslah ve temizleme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, kent merkezinden geçen Dokuzsele Deresi'nde Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ıslah ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Ekipler tarafından bir haftalık çalışma sonucunda yaklaşık 4 kilometrelik alanda derenin içindeki tüm atıkların temizlendiği ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.