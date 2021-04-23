Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis araçlarıyla oluşturulan konvoy, şehir turu attı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanında toplanan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla siren ve kornalar eşliğinde hareket etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de konvoyun önünde yerlerini alarak evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşları selamladı.

Vali Kocabıyık, market alışverişi için dışarıda bulunan vatandaşlara da Türk bayrağı hediye etti.

Çocuk şarkıları eşliğinde devam eden konvoy, Zübeyde Hanım Caddesi, Atapark, Şeref Caddesi, Orhan Dengiz Bulvarı güzergahından devam ederek Bölme Kavşağı'nda turunu tamamladı.

Ekiplerin geçişi sırasında evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ve çocuklar, alkışlarla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoya destek verdi.