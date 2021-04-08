Son dakika haber... Uşak'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası - Son Dakika

Uşak'ta kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunulan İslice Mahallesindeki bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası kesildi.

Kahvehanede yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, iş yeri de ruhsatı bulunmadığı için kapatıldı.