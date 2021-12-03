Son dakika haber... Uşak'ta metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen kişi öldü - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İsalar köyünde ikamet eden Z.B. (53), dün sabah saatlerinde halsizlik ve görme kaybı şikayetiyle Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.B, müdahalesinin ardından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Göğüs Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan müdahaleye rağmen Z.B, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Z.B'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.