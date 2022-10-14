Otomobil ile kamyon çarpıştı! Feci kazada 2 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyon çarpıştı! Feci kazada 2 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı

14.10.2022 08:42

Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu henüz 20'lerinde olan 2 genç yaşamını yitirdi. 23 yaşındaki sürücü ile ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI YERDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Kaynak: AA

İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyon çarpıştı! Feci kazada 2 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyon çarpıştı! Feci kazada 2 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı - Son Dakika
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