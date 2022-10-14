Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, O.Y. (23) yönetimindeki otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil ile kamyon çarpıştı! Feci kazada 2 kişi can verirken 2 kişi de yaralandı - Son Dakika

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