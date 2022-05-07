Son dakika haber! Uşak'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Uşak'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

07.05.2022 18:33
Son dakika haber! Uşak'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 kilo 750 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uşak'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Uşak'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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