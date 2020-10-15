Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Erdinç Çakmak (25) yönetimindeki 06 AU 8424 plakalı otomobil, Ankara- İzmir kara yolu Paşacık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Mevlüt Kurtuluş'a (78) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Kurtuluş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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