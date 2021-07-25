Son dakika haber! Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Ölen kişinin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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