Son dakika haber... Uşak'ta polis ekiplerinden maske takanlara gül - Son Dakika

Uşak'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takan sürücü ve yolculara gül vererek teşekkür etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, durdurdukları araçlarda maske takan sürücülere teşekkür ederek, gül verdi.

İsmet Paşa Caddesi'nde ve Atapark'ta da uygulamalarına devam eden ekipler, burada da vatandaşlara gül vererek, maske takmaya devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Polisler gül verince çok şaşırdığını belirten Ahmet Temur, herkesin maske takması gerektiğini ve uygulamayı teşvik edici olmasından dolayı çok güzel bulduğunu söyledi.

Polislerin gül vererek vatandaşları maske takmaya teşvik etmelerine çok sevindiğini vurgulayan Esma Şerbetçi ise "Polislerimiz, bizim iyiliğimiz için uğraşıyor. Bize maske taktığımız için gül verince çok mutlu olduk. Herkesin maske takmasını diliyorum." diye konuştu.