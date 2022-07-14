Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi

14.07.2022 23:53

Son dakika haberleri: Uşak'ta şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

Uşak'ta şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda buluştu.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen programda Uşak Valisi Turan Ergün, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Ergün, 15 Temmuz'un, Türk milletinin cesareti ve imanıyla tek vücut halinde Fetullahçı Terör Örgütü ve destekçilerine geçit vermediği gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da anaların, babaların ve evlatların hep birlikte göğsünü tanklara siper ettiğini anımsatan Ergün, "15 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla milletimizin demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmak için meydanlara indiği ve tek vücut halinde darbeci hainlere geçit vermediği gündür." dedi.

Ergün, şunları ifade etti:

"Bizler bin yıldır bu topraklarda ay yıldızlı bayrağın altında huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak ve camilerimizde 5 vakit ezan sesi yankılanıyorsa bunların hepsini vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bugün çocuklarımız sokaklarda neşe içinde koşabiliyorsa, akşam hepimiz evimizde huzur içinde oturabiliyorsak, işlerimizi huzur içinde yapabiliyorsak bunları da öncelikle şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu borcu ödeyebilmek için bundan sonra bize düşen temel görev 15 Temmuz ruhunu ilelebet yaşatarak, milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza kastetmeyi düşünecek hainlere karşı daima uyanık olmaktır. Çünkü bu coğrafyada yaşamının bedeli ağırdır ve daima uyanık olmayı gerektirir. Bu sebeple askeri alanda olduğu gibi ekonomi, sosyal, kültürel her alanda güçlü Türkiye olmak zorundayız. Ancak bu hedefleri gerçekleştirdikçe şehitlerimize ve gazilerimize karşı mahcup olmayız."

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Ülkemiz zor bir coğrafya ve bizler bugüne kadar Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a, 15 Temmuz'a kadar ülkemizin bağımsızlığı, istiklali ve istikbalimiz olan bayrağımızın gönderden inmemesi, ezanımızın dinmemesi için binlerce şehit verdik. İnsanlarımız canıyla, kanıyla bu mücadele içinde var oldu. Bizler onlara olan minnetimizi sözle ifade edemeyiz." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş şunları söyledi:

"Şimdiye kadar darbe girişiminde bulunmuş ve başarılı olmuş kimselerin bundan sonra darbe girişiminde bulunamayacaklarını ve darbe girişiminde bulunurlarsa buna ne şekilde milletin cevap vereceğini ve tanklara karşı imanın ve gerçekten de vatan sevgisinin, cesaretin ne kadar üstün olduğunu hep beraber gördük. Biz tabii ki vatanımız söz konusu olduğu zaman hep beraber bu ülkeyi sonsuza dek ilelebet koruyacağız. Bu uğurda şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer taraftan tabii ki gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Allah onlardan razı olsun."

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

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Son dakika haber... Tekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi Son dakika haber... Tekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi Son dakika gündem: Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi Son dakika gündem: Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi - Son Dakika

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