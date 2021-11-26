Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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