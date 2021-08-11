UŞAK'ta yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan 16 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağrı'dan İzmir'e giden Kemal Güner (58) yönetimindeki 34 HE 1858 plakalı Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, dün saat 07.30 sıralarında Ankara- Uşak karayolu Göğem köyü kavşağında şarampole devrildi. Otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17'sine kaza yerinde ayakta müdahale edildi, 16 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde fren izine rastlanmazken, otobüsün, takografına göre süratli olmadığı belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadelerinde, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığı ve yolu ortalayarak gittiği, arkadan korna basılınca da uyanıp panik yapınca kendi şeridine geçmek isterken kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılar da bugün taburcu edildi.