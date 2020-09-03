Son dakika haber... UŞAK Uşak'ta orman yangını - Son Dakika

Uşak'ta orman yangını

UŞAK'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için arazöz ve orman işçileri çalışma başlattı.

İl merkezine bağlı Ciğerdede Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Yangına 5 arazöz ve orman ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.