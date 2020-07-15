Son dakika haber: Uşakspor'da Berat kaldı

TFF 2. Lig temsilcisi Uşakspor'da iç transferde ilk olarak kaleci Ersin ve orta saha oyuncusu Seçkin'le yeniden anlaşan yönetim, stoper Berat Çetinkaya'nın da sözleşmesini uzattı.

Sezon başında Tokatspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki savunmacı kırmızı-siyahlı formayla ligde 20, kupada ise 1 karşılaşmaya çıkıp, 1 kez rakip fileleri sarstı. Berat, bir kez de kırmızı kart gördü.