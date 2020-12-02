Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli çocuklara hediye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli çocuklar ile ailelerine hediye dağıtımına başlandı.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hazırlanan ve içerisinde eğitim setinden tablete, televizyondan yapboza birçok hediye bulunan koliler, ilçede bulunan 1250 engelli çocuğun evlerine bırakılıyor.

Özel olarak hazırlanan eğitim seti, pandemi günlerinde engelli çocukların hem eğlenmelerine hem de öğrenme ve gelişmelerine katkı sağlayacak.