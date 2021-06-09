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Son dakika haber: Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı

09.06.2021 14:55
Son dakika haber: Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haber... Üsküdar'da, arıza yapan cenaze nakil aracındaki tabutu başka bir cenaze aracına taşımak isteyen aile yakınlarına motosikletin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın, 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Üsküdar'da, arıza yapan cenaze nakil aracındaki tabutu başka bir cenaze aracına taşımak isteyen aile yakınlarına motosikletin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın, 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Uğur Demir ve Görkem Aydınhan ile avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaralanan müştekiler ile hayatını kaybeden Hüseyin Yolaç'ın aile yakınları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık motosiklet sürücüsü Görkem Aydınhan, olay tarihinde alkol aldıktan sonra sabaha karşı motosikleti ile yola çıktığını anlatarak, "Altunizade sapağında kaza yaşanmış ancak hatırlamıyorum. 4 gün komada kaldım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kolumda omuzumdan aşağısını hissetmiyorum. Kazadan dolayı bu yaşta sakat kaldım. Müzisyenim. Kalıcı olduğu için mesleğimi icra edemeyeceğim. Kazanın ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Olayda bir kusurum olduğunu ve suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Uğur Demir de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 13 yıldır cenaze nakil araç şoförü olarak çalıştığını kaydederek, "Arızalı cenaze aracı dörtlüleri yakmış halde bekliyordu. Onun yanına park ettim. Cenazeyi diğer araçtan aldılar. Tabutun bir tarafından tutuyordum. Benim aracıma tabutun baş kısmını koyduğumuz sırada bir gürültü koptu, fren sesi gelmedi. Motosiklet benim aracımın arkasının sol tarafına yakın bir yere çarpmıştı. Kusurumun olmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Müşteki Çağatay Büyükçelen de olay günü cenazeyi arızalı araçtan alarak, yeni araca koydukları sırada kazanın yaşandığını anlatarak, "Ben olay yerinde bayılmışım gözümü açtığımda ambulansa koyuyorlardı. 14 gün hastanede yattım, 21 tane platin takıldı, 2 kez ameliyat oldum. Fiziksel olarak kayıp vardı. Bu şekilde yaralanmama sebep olan iki sanıktan da şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Baran Akgündüz de kaza nedeniyle bacağının koptuğunu ve 18 kez ameliyat geçirdiğini ifade ederek, duyu ve kas kaybı yaşadığı için çalışamadığını bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Yolaç'ın çocukları Göngör ve Ogeday Yolaç da babalarının ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 2 sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Söz alan müşteki avukatları da sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, soruşturma sırasında alınan 2 ayrı bilirkişi raporunda çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle, tarafların kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla dava dosyasının Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kuruluna gönderilerek rapor aldırılmasına karar verdi.

Sanıkların tutuklanmasına yönelik talebin, delillerin toplandığı gerekçesiyle reddine hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2019'da sürücü Görkem Aydınhan'ın kullandığı motosikleti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Üsküdar Altunizade istikametine doğru sağ şeritte ilerlerken, aynı şeritte park etmiş halde bulunan sanık sürücü Uğur Demir'in kullandığı cenaze nakil aracının arka kısmına ve cenazeyi başka bir nakil aracına yüklemeye çalışan 4 kişiye çarptığı anlatıldı.

Çarpma neticesinde Hüseyin Yolaç'ın hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Emre Kaya, Baran Akgündüz, Çağatay Büyükçelen ile motosiklet sürücüsü Görkem Aydınhan'ın ise yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, olay sırasında motosiklet sürücüsü Görkem Aydınhan'ın 272 promil alkollü olması nedeniyle cenaze nakil anacının sürücüsü Uğur Demir'in de aracı güvenli bir şekilde park etmeyerek sağ şerit üzerinde duraklamak suretiyle "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçunu işledikleri kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Görkem Aydınhan ve Uğur Demir'in 2 yıl sekizer aydan, 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

cenaze aracı, Motosiklet, Üsküdar, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Üsküdar'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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