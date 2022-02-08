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Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada - Son Dakika

Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada

08.02.2022 12:12

Üsküdar'da dün patlama meydana gelen 5 katlı bina, ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı.

Üsküdar'da dün patlama meydana gelen 5 katlı bina, ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı. Meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokakta dün öğle saatlerinde, 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı feci patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.

(Aykut Zor/ İHA)

Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada
Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada

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Üsküdar, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada - Son Dakika
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