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Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

08.02.2022 11:52
Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Son dakika gündem haberi: ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanını güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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