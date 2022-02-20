Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Üsküdar'da 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartman sakinleri, çevredeki vatandaşların uyarısıyla binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.