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Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada

07.02.2022 16:52

Son dakika haberler... Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

PATLAMA ANINDA PANİK KAMERADA

Patlama sırasında çevredeki vatandaşların panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların patlamanın etkisiyle kaçıştıkları görülüyor.

(İHA)

Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada
Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada
Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Patlama, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Üsküdar'da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada - Son Dakika
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