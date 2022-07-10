Son dakika haberi... Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

10.07.2022 23:45

Son dakika haberleri: Üsküdar'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üsküdar'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Barbaros Mahallesi Mütevelli Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba K. idaresindeki 34 DMC 261 plakalı Peugeot 2008 marka cip caddeye girmek isterken, Acıbadem yönünde seyir halinde olan Hüseyin S. hakimiyetindeki 33 ABP 360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2 çocuk ve bir kadın yaralandı. Kazanım bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Emin Tüysüzoğlu isimli vatandaş, "Cip sokaktan çıktı. Beyaz otomobil ise caddenin yukarısından geliyordu. Beyaz otomobili havadayken gördüm. Burası dört yol ağzı. Sokağın başına bir tümsek koyarak bundan sonraki olacak kazaların önüne geçilebilir" dedi.

(Onur Hamzaoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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