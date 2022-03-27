Son dakika haber! Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

27.03.2022 10:25
Son dakika haber! Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

Son dakika haber... Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak durağındaki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak durağındaki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Metronun Çakmak istasyonundaki elektrik trafosunun bulunduğu bölümde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevliler, yoğun duman nedeniyle metro istasyonunu boşaltarak kapattı, itfaiye de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Üsküdar Çekmeköy metro seferlerinin devam ettiği, araçların Çakmak durağında durmadığı öğrenildi.

Son dakika haber! Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

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İtfaiye, Üsküdar, Yangın, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın - Son Dakika


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