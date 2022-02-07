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Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

07.02.2022 17:14

Son dakika 3. sayfa haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın yanık ünitesinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi
Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi
Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

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Doğalgaz, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Üsküdar'da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi - Son Dakika
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