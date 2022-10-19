Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çiçeğim Sokak'ta Ali E. idaresindeki 34 DBS 98 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki taksi ve otomobile daha sonra da bir binaya çarparak yan yattı.

Üsküdar 'da kamyonetin, önce park halindeki taksi ve otomobile ardından bir binaya çarpıp yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Üsküdar'da otomobile ve binaya çarpan kamyonetin yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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