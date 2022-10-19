Son dakika haber! Üsküdar'da otomobile ve binaya çarpan kamyonetin yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı

Üsküdar'da kamyonetin, önce park halindeki taksi ve otomobile ardından bir binaya çarpıp yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çiçeğim Sokak'ta Ali E. idaresindeki 34 DBS 98 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki taksi ve otomobile daha sonra da bir binaya çarparak yan yattı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonetteki Diyarbek Ö, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan taksi, çekici yardımıyla götürülürken kamyonetin ise vinç ile kaldırılması çalışmaları sürüyor.
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