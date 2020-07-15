Son dakika haber... Üsküdar da yürekleri ısıtan görüntü
Son dakika haberine göre Megakent İstanbul'da görev yapan Trafik Polisi, mesaisinin sona ermesinin ardından evine giderken yol üzerinde bulunan kedi evini muhakkak ziyaret ediyor ve dakikalarca onları seviyor.
Megakent İstanbul'da görev yapan Trafik Polisi, mesaisinin sona ermesinin ardından evine giderken yol üzerinde bulunan kedi evini muhakkak ziyaret ediyor ve dakikalarca onları seviyor.
Mesai bittikten sonra kedileri seviyor
Yürekleri ısıtan görüntü Üsküdar da kaydedildi. Yunus Ergin isimli bir Trafik Polisi her mesaisinin ardından evine giderken yol üzerinde bulunan kedi evini ziyaret ediyor. Çoğunluğu yavru kedilerden oluşan kedi evindeki kedilerle dakikalarca vakit geçiren polis memurunun o renkli anlarını vatandaşlar cep telefonuyla kaydediyor. Çevredeki esnafında söylemine göre sabahın erken saatlerinde ne zaman evine dönerse dönsün mutlaka kedilerin yanına uğrayan polis onları severken su ve mamalarının da olup olmadığını kontrol ediyor. Tekrardan evine dönerken maskesini takmayı ihmal etmeyen polis memuru kedilerle geçirdiği vakitten dolayı çevredeki vatandaşların da takdirini toplamış durumda.,
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:22 Kaynak: İHA
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