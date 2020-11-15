Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı

15.11.2020 15:20

Bir son dakika haberine göre Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, söndürüldü.

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi camide büyük çapta hasar oluştu.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Tarihi Vaniköy Camisi

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.

Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı

İtfaiye, Vaniköy, Üsküdar, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Üsküdar'daki tarihi camide çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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