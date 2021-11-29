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Üsküdar sahilde şüpheli ölüm - Son Dakika

Üsküdar sahilde şüpheli ölüm

29.11.2021 03:05

Üsküdar'da Salacak sahilinde bir parkta erkek cesedi bulundu.

Üsküdar'da Salacak sahilinde bir parkta erkek cesedi bulundu.

Elde edilen bilgiye göre, saat 00.00 sıralarında Salacak sahilinde bulunan sahil yolu parkı otobüs durağının bitişiğindeki parkta kanlar içinde yatan kişi gece bekçilerince fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bulunan şahsın başından vurularak öldüğü bilgisine ulaşıldı. Şahsın öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği henüz bilinmezken ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerden sonra Adli Tıp morguna götürüldü.

(Mustafa Ayabakan/ İHA)

Üsküdar sahilde şüpheli ölüm
Üsküdar sahilde şüpheli ölüm
Üsküdar sahilde şüpheli ölüm
Üsküdar sahilde şüpheli ölüm
Üsküdar sahilde şüpheli ölüm

Salacak, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar sahilde şüpheli ölüm - Son Dakika


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