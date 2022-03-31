Son dakika haber | Üst geçidin ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü; kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Üst geçidin ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü; kaza kamerada

31.03.2022 11:15
Son dakika haber | Üst geçidin ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü; kaza kamerada

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp üst geçidin demir ayağına çarpan TIR'ın şoförü Bekir Togaç (52), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp üst geçidin demir ayağına çarpan TIR'ın şoförü Bekir Togaç (52), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Demirkaya mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne giden Bekir Togaç'ın kullandığı 41 YK 968 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle üst geçidin demir ayağına çarptı. Dorse yola devrilirken, Togaç ise araçta sıkıştı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bekir Togaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


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Tekirdağ, Çorlu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Üst geçidin ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü; kaza kamerada - Son Dakika


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