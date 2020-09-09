Son dakika haber! Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya'da çekimleri devam eden 'Zalo' isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden 'Zalo' adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova'nın kalbi durunca hemen müdahale edildi. Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova'dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

23 Mart 1956'da Bursa'da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

SON FİLMİ 'ZALO' OLDU

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya'nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova'nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

(İHA)