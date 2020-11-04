Son dakika haberi... Utrecht'te tren istasyonunda hareketli dakikalar - Son Dakika

Son dakika haberi... Utrecht'te tren istasyonunda hareketli dakikalar
04.11.2020 00:08
Son dakika haberleri: Utrecht'te tren istasyonunda hareketli dakikalar Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba şüphesi nedeniyle Utrecht Merkez İstasyonu boşaltıldı.
Utrecht'te tren istasyonunda hareketli dakikalar
UTRECHT - Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba şüphesi nedeniyle Utrecht Merkez İstasyonu boşaltıldı.
Hollanda'nın Utrecht kentinde bomba istihbaratı polisi harekete geçirdi. Polis, bomba istihbaratı nedeniyle Utrecht Merkez Tren İstasyonunu boşalttı. Tren seferleri durdurulurken, istasyona bomba imha ekipleri sevk edildi.
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