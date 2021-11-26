Son dakika haber... Uygulama noktasındaki bekçiyi aracıyla çarparak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Önder Çınar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Kadir Aykutluğ ile şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesi de hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Önder Çınar, aileye başsağlığı dileyerek, "Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Bu tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yok. Milliyetçi bir Türk vatandaşıyım. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıdır. Seyir halindeyken karanlıkta çarptım. Hiçbir işaret görmedim. Böyle bir olaya sebep olduğumdan dolayı üzgünüm. Geç bir saatti, evime gidiyordum." dedi.

Polis aracını görmediğini, görmesi durumunda hızını azaltacağını iddia eden sanık Çınar, sol şeritteki aracı geçmek istediği için kaza yaptığını, çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Sanık Çınar, "Direk ve menfeze çarparak durdum. Kazadan sonra araçtan indim. Sonra da memurlar beni aldı. Kaçma gibi bir teşebbüsüm yoktu." ifadelerini kullandı.

Müşteki Kadir Aykutluğ da olay günü İstanbul genelinde sokağa çıkma yasağı olduğunu, olayın meydana geldiği noktada kontrol noktası oluşturduklarını ve sanığın 12 dubadan 7'sini ezdiğini aktardı.

Polis aracının tepe lambasının yandığını, giysilerinde parlayan reflektör, ellerinde ise fenerin bulunduğunu belirten müşteki Aykutluğ, şunları anlattı:

"Kasten aracı üzerimize sürdü. Olay öncesi telsizden bir aracın aşırı hız yaptığı için kovalandığına dair uyarı geldi. Biz bir ticari taksiyi durduruyorduk. Taksi durdu, arkadaşımın son sözü taksinin şoförüne 'iyi geceler' oldu. Dubalara vururken gaza yüklendi. Biz o sırada can havliyle taksiye yapıştık. Aracı üzerimize kasten sürdü. Kaçtı. Yukarıda kaza yapmış. Vatandaşlar da aşağıdaki olaydan habersiz onun yardımına gitmiş. O kaçmaya yeltenmiş, 'Bırakın, bırakın polis geliyor' demiş. Polisten kaçıyor bizi de orada görünce durduracağımızı sandı. Aracı direk üstümüze sürdü. Şikayetçiyim."

Şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan da "Oğlum işini severek yapıyordu. Benim çocuğumun babası yoktu, yetimdi. Bizim babamızdı. Şikayetçiyim. Her şey ortada." dedi.

Kansu Turan'ın kardeşi Emre Turan da olayın kasten öldürme olduğunu dile getirerek, "En ağır cezayı alsın. Sanığın kardeşleri, ağabeyleri muhtarlığımıza gelerek para teklifinde bulundular. Kabul etmiyoruz. Suçludur ki para teklifinde bulunuyorlar. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada olay yerinde bulunan polis memuru İ.B ile taksi sürücüsü Abdullah Yıldız, tanık olarak dinlendi.

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izlenirken şehit bekçinin annesi Hatice Turan gözyaşlarını tutamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta çarşı ve mahalle bekçileri Kansu Turan ve Kadir Aykutluğ'un Küçükçekmece istikametinde uygulama noktasında görevlerini ifa ettikleri anlatılarak, sanık Önder Çınar'ın kullandığı araçla Turan ile Aykutluğ'a çarptığı aktarılıyor.

Olayda ağır yaralanan Kansu Turan'ın hastanede hayatını kaybettiği, Kadir Aykutluğ'un ise yaralandığı belirtilen iddianamede, sanık Çınar'ın ise yapılan kontrollerde 1.55 promil alkollü olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın yetkili memurların "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada aracın hızını virajlara girerken azaltmayıp yaya olarak bulunan kişilere çarptığı aktarılarak, sanığın mağdurların ölebileceğini öngörmesine rağmen meydana gelecek neticeyi kabullendiğinin anlaşıldığı ve eyleminin olası kastla işlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Önder Çınar'ın "olası kastla öldürme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.