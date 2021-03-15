Son dakika haber: Uygulamaya takılan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Son dakika haber: Uygulamaya takılan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı
15.03.2021 18:19
Son dakika haberler: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl ilçesinde yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine durdurduğu M.E.'nin üzerinde yeşil reçeteye tabi 45 adet 225 mg'lık sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.E., buradaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - MANİSA
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