Son dakika haber: Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu

Son dakika haberi... Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulunduISPARTA'nın Aksu ilçesinde, hayvan yetiştiricisi Nihat Kılıç, 93 keçisini Katip köyü kırsalında otlatırken, oturduğu yerde uykuyakaldı.

Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu

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ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, hayvan yetiştiricisi Nihat Kılıç, 93 keçisini Katip köyü kırsalında otlatırken, oturduğu yerde uykuyakaldı. Uyandığında keçilerin olmadığını fark eden Kılıç, 3 gün aramadan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma keçileri bulup sahibine teslim etti.

Olay, 28 Haziran'da Aksu ilçesine bağlı Katip köyünde meydana geldi. Hayvan yetiştiriciliği yapan Nihat Kılıç, 93 keçisi ile Katip köyü kırsalına gitti. Hayvanlarını otlatırken dinlenmek için uykuya dalan Kılıç, bir süre sonra uyandığında keçilerinin olmadığını gördü. 3 gündür kırsalda arama yapan Kılıç, daha sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından karadan ve havadan dronela yapılan çalışmalarda keçilere ulaşıldı. 93 keçi jandarma ekipleri tarafından yerleri tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Keçilerine kavuşan Nihat Kılıç, "Allah bin kere razı olsun. Teşkilatınızdan da memnunum, askerimizden de memnunum. Dağlarda gitmediğimiz yer kalmadı. Ağlayacak hale geldik. Nefes almadan, uyumadan aradık ama bulamadık. Askerlerimiz geldi. Mevki olarak yerini tesbit ettiler" dedi

Nihat Kılıç, Jandarma, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Uykuya dalınca kaybolan 93 keçisi 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

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