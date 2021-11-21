Üye Girişi
Son dakika haber! UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale - Son Dakika

Son dakika haber! UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale

21.11.2021 12:46
Son dakika haber! UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugüne kadar 473 bin 937 kişinin Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'nu (UYUMA) cep telefonuna indirdiğini ve uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında müdahale edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugüne kadar 473 bin 937 kişinin Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'nu (UYUMA) cep telefonuna indirdiğini ve uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında müdahale edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede toplum desteğinin büyük önem taşıdığı belirtilerek, bu kapsamda 2017 yılından itibaren çok önemli toplumsal projelerin hayata geçirildiği ifade edildi. Bu projelerden birinin de Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve dünyada başka bir örneği olmayan UYUMA projesi olduğu belirtilerek, "Uygulama tüm vatandaşlarımız tarafından akıllı telefonlarına kolayca indirilebilmekte ve kolayca bildirim yapılabilmektedir. Uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli kalmakta ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. UYUMA uygulamasını bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında güvenlik güçlerimizce müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele uygulaması UYUMA ile gözümüz olun" denildi.


Son dakika haber! UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale

Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 12:33 Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
12:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var
11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
11:47 Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:24 Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
10:53 Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül         
12:43
Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu         
12:27
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 12:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement