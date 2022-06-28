Son dakika haber... 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde gözaltına alınan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

28.06.2022 13:03
Son dakika haber... 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde, kente kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar getirdiği tespit edilen 3 araca yapılan eş zamanlı operasyonda 282 bin 117 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde, kente kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar getirdiği tespit edilen 3 araca yapılan eş zamanlı operasyonda 282 bin 117 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar dahilinde, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi olan sentetik eczaları sahte faturalarla temin ederek ticaretini yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. Şüphelilere yönelik aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde düğmeye basıldı. Narkotik polisinin narkotik köpekleri ile yaptığı aramada, Bornova ve Konak ilçelerinde, 3 araçta yeşil reçeteye tabi 282 bin 117 adet sentetik ecza ve ilaçlar ile ilgili düzenlenmiş çeşitli evrak ve faturalar ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili yabancı uyruklu D.D. (29), A.E. (42), M.G. (42) ve S.Y.(32) gözaltına alındı.

4'ü de tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir polisi, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 280 bin sentetik hap Mersin'den İzmir'e gelirken yakalandı. Uyuşturucuyla Mücadele Günü olması nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum" açıklamasına bulunmuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde gözaltına alınan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde gözaltına alınan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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