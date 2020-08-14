Son dakika haber! Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın - Son Dakika

Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın

Operasyon sonucu evde satışa hazır 110 paket eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da polisin bir eve düzenlediği şok baskında satışa hazır şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı görüntülere yansırken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan Alan Denetimi Projesi kapsamında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere Mahallelerinde polis tarafından uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Bir ikamette uyuşturucu saklandığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan ekiplerin, 12 Ağustos Çarşamba günü Yeşildere Mahallesindeki bir eve yaptıkları uyuşturucu baskını görüntülere yansıdı. Narkotik köpek eşliğinde eve koşarak giren Narkotimler, ikamette yaptıkları çalışmada 110 paket satışa hazır vaziyette toplam daralı 32 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 110 TL para ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Polis, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.