Uyuşturucu operasyonda 7 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonda 7 tutuklama

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, 4 aydır yaptıkları takip sonrasında ilçede 7, İzmir'de ise 3 adrese operasyon düzenlendi. Daha önce muhtelif zamanlarda yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan 5 kişiden sonra, polis ekiplerinin düzenlediği 'Şafak Operasyonu'nda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 171 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 2 adet hassas terazi ile birlikte uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.A. ve Ü.K. tutuklanırken, D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 4 aylık süreçte bu güne kadar S.K. ve S.Ö. tutuklanmıştı.