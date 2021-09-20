Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Adana'da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 171 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Adana'da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 171 zanlıdan 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-19 Eylül'de kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı. Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 6 kilo 441 gram esrar, 4 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 16 gram kokain, 13 bin 125 uyuşturucu hap ile aralarında 1 kalaşnikof uzun namlulu tüfeğin de olduğu 14 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 171 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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