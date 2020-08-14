Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 Hint keneviri bitkisi ve 15 gram esrar ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 Hint keneviri bitkisi ve 15 gram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında G.Ü'ye ait patlıcan ekili olan tarlada yaptıkları aramada, 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 15 gram esrar maddesi ele geçirdi. G.Ü. "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:14

Kaynak: AA

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