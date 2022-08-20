Edinilen bilgilere göre polis, Çarşamba'nın Sefalı Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli O.Ş.'nin (33) ikameti ile fındık bahçelerine baskın gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda; 3 adet yasa dışı yetiştirilen Hint kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı - Son Dakika

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