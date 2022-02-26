Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

26.02.2022 18:02

Son dakika haberi: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik

Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ç, F.Ç. ve F.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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