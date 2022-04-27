KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'sine ise ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünün kente uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisini aldı. Şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları aracın plakasını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Ekipler, dün içinde Y.D., O.K., H.B., S.T. ve S.Y.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır bir miktar eroin, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., O.K. ve H.B. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı, S.Y. ve S.T. ye ev hapsi verildi.