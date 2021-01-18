Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Ağrı ve Bitlis'ten temin ettikleri uyuşturucuyu Bulanık ve çevre ilçelere sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında, 77,58 gram metamfetamin, 91,62 gram kubar esrar, 23,48 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 17 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçlarından gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 22 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Ayrıca olayla ilgili 1 şüphelinin ise arama çalışmaları devam etmektedir."