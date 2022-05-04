Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından evinde 2 kilo esrar bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Görünmez Mahallesi'nde devriye görevi ifa ederken şüphelendikleri bir kişinin üst aramasını yaptı ve aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.D'nin uyuşturucu maddeyi Burunsuz Mahallesi'nde oturan, çiftçilik yapan İ.Ö'den aldığını belirtmesi üzerine, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla her ikisinin de ev ve eklentilerinde arama yapıldı. İ.Ö'nün evindeki aramada, 2 kilogram esrar, 1 dijital terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 16 fişek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden H.D. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından gözaltına alınan İ.Ö. (37) Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Şüpheli İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi. - KONYA