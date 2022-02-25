Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı

25.02.2022 15:55
Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da uyuşturucu almak için ailesinden para isteyen, olumsuz yanıt alınca da annesi Hanife Badıllı'yı öldürüp babası Emin Badıllı'yı yaralayan İbrahim Halil Badıllı tutuklandı.

ŞANLIURFA'da uyuşturucu almak için ailesinden para isteyen, olumsuz yanıt alınca da annesi Hanife Badıllı'yı öldürüp babası Emin Badıllı'yı yaralayan İbrahim Halil Badıllı tutuklandı.

Akpıyar Mahallesi'nde dün, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu almak için annesi Hanife ile babası Emin Badıllı'dan para istedi. Çift olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, tabancayla anne ve babasına ateş etti. Hanife Badıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hanife Badıllı'nın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Emniyette sorgulaması tamamlanan İbrahim Halil Badıllı, bugün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


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KENDİSİNE UYUŞTURUCU PARASI VERMEYEN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASIN YARALADI KENDİSİNE UYUŞTURUCU PARASI VERMEYEN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASIN YARALADI

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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