Ekipler, kent merkezinde ikamet eden E.G. ile Devrekani 'de yaşayan babası C.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu haber: Kastamonu'da 4 kilo 65 gram esrarla yakalanan baba oğul gözaltına alındı - Son Dakika

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